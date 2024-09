Bisseck, è di nuovo il tuo momento! Un premio meritato all’Inter

Yann Bisseck è pronto a tornare dal primo minuto, dopo l’ottima prova contro il Manchester City in Champions League, in occasione della sfida del Friuli tra Udinese e Inter.

LE PRESTAZIONI – Yann Bisseck ha iniziato in maniera parzialmente positiva la sua seconda stagione all’Inter. Da un lato, il difensore nerazzurro si è macchiato di un errore decisivo nella trasferta contro il Genoa della prima giornata di Serie A, in cui il gol del pareggio di Junior Messias è arrivato dopo un calcio di rigore fischiato per un suo tocco di mano in area di rigore. Dall’altro, il tedesco si è reso protagonista di una prestazione di alto rilievo nella trasferta dell’Etihad in Champions League. In quell’occasione, il tecnico dei meneghini Simone Inzaghi ha deciso di schierarlo dal primo minuto perché consapevole della sua capacità di reggere al peso di una sfida di tale spessore.

Bisseck si candida per un posto da titolare per Udinese-Inter!

LE CONVINZIONI – Man mano che disputa partite, anche di cartello, il tedesco acquisisce sempre maggiori consapevolezze. Ciò è successo nello scorso anno, quando l’infortunio di Benjamin Pavard spinse Simone Inzaghi a puntare sul difensore nerazzurro in maniera molto più continua. Una fiducia ripagata da prestazioni all’altezza e gol pesanti, su tutti quello contro il Bologna nella vittoria esterna per 1-0 dei meneghini. L’auspicio del piacentino è che lo stesso accada quest’anno, con Pavard non al meglio della forma atletica e il tedesco pienamente in condizione data la partecipazione sin dall’inizio al ritiro estivo di quest’anno. Se la prova contro i Citizens ha dato degli indizi, ora Inzaghi cerca la prova definitiva del nuovo status acquisito da Bisseck.