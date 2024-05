Bisseck davanti al prossimo passo: ora serve lavoro per migliorare

Bisseck nel corso della stagione è passato da essere un oggetto misterioso a un intrigante progetto di titolare all’Inter. Il tedesco però è ancora all’inizio del suo percorso. Ed è necessario che lavori suoi suoi difetti.

STAGIONE SORPRENDENTE – Bisseck è stato una delle sorprese della stagione dell’Inter. Il tedesco arrivato dalla Danimarca ha impressionato in fretta, mostrando qualità non comuni e anche la capacità di decidere le partite. In poche presenze ha dimostrato di essere una valida alternativa sulla destra della difesa, tanto da far pensare di meritare anche più spazio di quello che Inzaghi gli ha dato. Questo però non deve far pensare a nessuno che abbia già completato un percorso. In primis a lui stesso.

PERCORSO DA PROSEGUIRE – Bisseck è ancora all’inizio della sua crescita tecnica. Ha doti assolutamente interessanti, su cui però è imperativo lavorare. Sprecare un simile talento sarebbe un delitto. E all’Inter ha tutto per mostrare il meglio di sé. Il punto di partenza però è la consapevolezza: il tedesco adesso deve mettersi a lavorare per crescere.

CORREGGERE PER CRESCERE – Tra tante cose buone infatti il numero trentuno ha mostrato anche difetti. Problemi di inesperienza, di gioventù, ma anche di attitudine. Tutto risolvibile, e anche inferiore rispetto alle qualità messe in campo. Ma non per questo bisogna ignorare i passi necessari. Che devono essere ben chiari in primo luogo a lui, allo stesso Bisseck. Per continuare sullo stesso percorso.