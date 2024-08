Bisseck cresciuto, sempre più al centro del progetto: l’Inter allontana le big

Solo un anno fa, Yann Bisseck approdava all’Inter in sordina, accolto anche con una buona dose di diffidenza e considerato da molti un’incognita. Dopo solo un anno la sua crescita è agli occhi di tutti, comprese le big che potrebbero cominciare a muoversi e allo staff di Inzaghi, che lo ritiene sempre più al centro del progetto. La dirigenza si muove per allontanare le big.

CRESCITA ESPONENZIALE – Altro che ruolo marginale, Yann Bisseck al suo primo anno di Inter ha mostrato grande personalità, sicurezza difensiva e una crescita esponenziale. Forte della sua determinazione e del suo talento, ha saputo sfruttare al meglio le opportunità che gli sono state concesse durante la passata stagione e soprattutto durante questo pre-campionato. Approfittando anche dei rientri ritardati dei nazionali dopo gli impegni estivi. Durante le amichevoli ha saputo imporsi con prestazioni di alto livello, attirando su di sé l’attenzione non solo dell’ambiente Inter, ma anche di diverse squadre in giro per l’Europa. La sua crescita esponenziale è stata evidente, e oggi Bisseck non è più visto come un semplice rincalzo. A partire dall’esordio in campionato di sabato 17 agosto contro il Genoa.

Ruolo diverso all’Inter, club pronto a tutelarsi

AL CENTRO DEL PROGETTO – Il suo ruolo all’interno della squadra è destinato a diventare sempre più importante. Se nella passata stagione era stato impiegato con parsimonia, quest’anno sarà invece un protagonista fisso nelle rotazioni della squadra. Questa crescita non è passata inosservata nemmeno alla dirigenza dell’Inter. Sebbene Bisseck abbia già un contratto che lo lega al club fino al 2028, il rischio che qualche big europea possa avanzare offerte allettanti per il giovane difensore è concreto. Per questo motivo, l’Inter sta valutando la possibilità di proporgli un rinnovo di contratto anticipato, con un adeguamento economico.