Bisseck cresce e ambisce a un nuovo status: l’Inter si abitua alla nuova realtà – SM

Yann Bisseck sta dimostrando in maniera sempre più evidente di aver raggiunto uno status superiore rispetto a quello su cui i nerazzurri ritenevano di poter fare affidamento nei primi anni di sua permanenza all’Inter.

CRESCITA NOTEVOLE – Yann Bisseck è ormai un punto fermo della retroguardia dell’Inter. Dopo la progressione da lui compiuta nella scorsa stagione, che lo ha portato a registrare un sempre maggior minutaggio sotto la gestione di Simone Inzaghi. L’assenza di Benjamin Pavard, verificatasi per qualche mese nella seconda fase della scorsa annata, è stata sopperita dall’utile ed efficace apporto del tedesco, che non si è fatto minimamente vincere dalla pressione del primo appuntamento in un grande campionato.

Bisseck punta a ottenere un ruolo sempre più importante all’Inter!

LO SCENARIO – Ecco che, come riferito da Sport Mediaset, l’Inter guarda con molta soddisfazione alla crescita che Bisseck ha registrato nell’ultima stagione. L’auspicio è di poter fare sempre maggior affidamento sulle prestazioni e sul rendimento del difensore tedesco, in linea con l’esigenza di far ruotare l’intera rosa in considerazione dei molteplici impegni da affrontare nella prossima stagione. Le prime amichevoli estive, anche se da prendere con le pinze, hanno ulteriormente dimostrato la maturità e la sicurezza con cui Bisseck gioca palla al piede, mostrando una consapevolezza non comune.