Bisseck convince tutti: la scelta contro il Genoa non deve far escludere questo!

Yann Bisseck sarà molto probabilmente schierato titolare da Simone Inzaghi nel primo incontro della Serie A 2024-2025 contro il Genoa. L’Inter deve considerare la polivalenza del tedesco, utile per il presente e per il futuro.

LA SITUAZIONE – Yann Bisseck rappresenta uno dei pilastri dell’Inter vista nel precampionato estivo: il suo rendimento, così come il fatto che Benjamin Pavard non sia ancora al meglio, rendono molto plausibile la sua presenza contro il Genoa nella prima sfida della Serie A 2024-2025. La decisione di Simone Inzaghi non dovrà per nulla stupire, data la personalità che il tedesco ha dimostrato di possedere nei mesi in cui lo si è potuto osservare con la maglia dell’Inter.

Bisseck può garantire anche un’altra soluzione: l’idea che prescinde dal Genoa!

UN RAGIONAMENTO – Che Bisseck sia pronto a giocare titolare nel match contro il Genoa, occupando il ruolo di braccetto destro, non significa che l’Inter non possa immaginare un’ipotesi ulteriore riguardo la sua presenza nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. In particolare, alla luce dell’assenza di un difensore ulteriore rispetto alla batteria composta da Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, il classe 2000 potrebbe essere impiegato nella posizione di centrale difensivo. Il tedesco ha infatti dimostrato di poter garantire una marcatura adeguata per interpretare in maniera efficace tale ruolo.