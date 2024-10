Bisseck con la Stella Rossa conferma di avere un nuovo ruolo

Inter-Stella Rossa ha visto una conferma particolare da parte di Inzaghi. Vale a dire quella del nuovo ruolo di Bisseck, già visto nel finale di partita con l’Udinese.

CONFERMA DAL CAMPO – Dopo la titolarità in campionato con l’Udinese, Bisseck ha giocato gli ultimi minuti della sfida con la Stella Rossa. E l’ingresso nel finale di partita in Champions League ha confermato che Inzaghi ha espanso i compiti del tedesco, per così dire. Allargandolo ufficialmente a risorsa in un nuovo ruolo.

PRIMA A UDINE – Con l’Udinese infatti Bisseck era partito titolare come braccetto di destra, ma nel finale di gara Inzaghi coi suoi cambi di gestione aveva finito per spostarlo. Il tecnico infatti aveva inserito de Vrij, avviando una rotazione inedita con l’olandese sulla destra, Acerbi centrale e il tedesco spostato sulla sinistra. Una sorta di esperimento. Che evidentemente ha convinto il tecnico visto che con la Stella Rossa ha ripetuto la cosa.

NUOVA OPZIONE – In Champions League Bisseck è entrato direttamente al posto di Bastoni. Senza quindi rotazioni cervellotiche. Per capire il suo impiego, questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

L’Inter è rappresentata ad attaccare da sinistra verso destra. ll tedesco insomma è entrato al posto di Bastoni per coprire il ruolo di Bastoni. Braccetto di sinistra. Un cambio richiesto dalle contingenze, visto che Carlos Augusto e Acerbi erano già in campo e de Vrij era già uscito. Ma una conferma della nuova idea di Inzaghi per il suo difensore numero trentuno.