Bisseck, col Salisburgo due episodi da rivedere. Tanto lavoro

Yann Aurel Bisseck è arrivato da poco in Italia, deve ancora migliorare in tanti aspetti e col Salisburgo si è visto. Il tedesco deve lavorare in particolare su un suo difetto.

MANCANZA – Yann Bisseck non sarà il titolare della difesa dell’Inter, questo è ovvio. Matteo Darmian e Alessandro Bastoni saranno i braccetti accompagnati da Francesco Acerbi o Stefan de Vrij. Il tedesco sarà il sostituto, così come accaduto ieri contro il Salisburgo. Il calciatore è entrato al minuto 63, provocando tra l’altro il calcio di rigore sbagliato sei minuti dopo dal suo ingresso. Sia chiaro, in quel caso l’errore più grave è quello di Juan Cuadrado, ma anche la scelta di Bisseck di atterrare l’avversario è discutibile. Le difficoltà del tedesco si vedono soprattutto in marcatura, anche in Austria un attaccante si è liberato segnando al volo nel secondo tempo. Fortunatamente per il difensore il giocatore era in fuorigioco, anche se millimetrico. L’episodio ha fatto notare nuovamente il suo difetto, Simone Inzaghi ha tempo per lavorarci e migliorare il giovane di 22 anni.