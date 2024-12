Bisseck la certezza nella difesa dell’Inter: a Cagliari punta un dato

Bisseck domani verso la titolarità anche per Cagliari-Inter. Il tedesco, complice anche i problemi fisici di Pavard, è diventato inamovibile.

UNA CERTEZZA – La prossima partita tra Cagliari e Inter si preannuncia interessante non solo per la sfida tra le due squadre, ma anche per le dinamiche interne al club nerazzurro. Inzaghi, infatti, anche per domani dovrà ovviare ad alcune defezioni. E oltre ai lungodegenti Acerbi e Pavard, si è aggiunto alla lista degli indisponibili pure Darmian. Una certezza in difesa sarà invece Yann Bisseck. Il giovane difensore tedesco ha saputo conquistarsi la fiducia del tecnico grazie alle sue prestazioni consistenti. La sua presenza è ormai un punto fermo nella retroguardia nerazzurra, e la sua capacità di leggere il gioco sarà fondamentale per arginare le offensive del Cagliari. Bisseck ha dimostrato di essere un vero baluardo difensivo, e la sua titolarità non è in discussione. Domani scenderà in campo per la settima volta dal primo minuto.

Bisseck ormai pilastro dell’Inter: dopo Cagliari la Supercoppa

CONTINUITÀ – A proposito di Bisseck, nelle ultime ore ha parlato anche ai canali della Lega Serie A, esponendosi da leader e con grande personalità. La sua crescita di Bisseck come titolare è stata facilitata anche dai problemi fisici di Benjamin Pavard, out dalla partita di Champions League contro il Lipsia. Questa situazione ha permesso al giovane difensore di dimostrare il suo valore e di guadagnarsi un posto fisso nella formazione titolare. Il tedesco ha sottolineato l’importanza di essere sempre pronti a cogliere le opportunità, dimostrando professionalità e dedizione in ogni partita. Domani altro test importante per dare continuità e prendersi anche una maglia da titolare in Supercoppa.