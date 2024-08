Bisseck centrale può essere una soluzione? Inzaghi fa le prove

Yann Bisseck difensore centrale della linea a tre può essere una soluzione ideale in futuro? Simone Inzaghi lo ha provato in Chelsea-Inter, non è detto che questo ruolo non venga riproposto al calciatore.

ALTO LIVELLO – L’estate di Yann Bisseck ha raggiunto quasi la perfezione. Il tedesco si è fatto vedere e ha saputo sfruttare il fatto che è stato uno dei pochi ad esser presente dal primo giorno di ritiro a luglio. Non ha saltato nemmeno un allenamento o un amichevole ed è stato assoluto protagonista, segnando anche il gol del pari al 97′ con il Pisa. Con il Chelsea ha avviato l’azione del gol con una delle sue classiche galoppate che ricordano vagamente Lucio nel 2010. Il futuro sarà quello probabilmente.

PROVA – Nel secondo tempo di Chelsea-Inter Simone Inzaghi ha sostituito Francesco Acerbi con Benjamin Pavard, spostando Bisseck al centro. Il tedesco non lo ha mai fatto, ma potrebbe essere una soluzione perfetta. La sua esuberanza non è il massimo per quel ruolo così delicato, però le sue capacità nell’affrontare il pressing avversario sono fondamentali per Inzaghi. Sarebbe perfetto per scambiarsi con Hakan Calhanoglu e alzare il raggio d’azione a sorpresa, come faceva ad esempio lo scorso anno Stefan de Vrij. Bisseck lo farebbe sicuramente con maggiore velocità ed efficacia.

TITOLARI – Bisseck rimarrà comunque un’alternativa, valida, ma pur sempre l’ultima delle alternative. Prima di lui ci sono Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, che però non convincono per le rispettive condizioni fisiche. L’olandese alla prima amichevole si è fermato e sembra stia ricominciando sulla falsa riga della scorsa stagione tra piccoli problemi fisici e partite saltate. L’italiano invece viene dalla pubalgia e alla sua età affrontare un recupero così fastidioso non è facile. Nel corso dell’anno la soluzione Bisseck centrale la si vedrà spesso, la sensazione è che Inzaghi stia preparando il terreno.