Bisseck a sinistra in Udinese-Inter. La preferisce, c’è un problema

Yann Bisseck ha iniziato sul centro-destra nella partita tra Udinese e Inter, ma ha chiuso poi a sinistra. Il difensore preferisce quel ruolo, la prestazione dice comunque altro.

PARTITA – Yann Bisseck ha giocato in Udinese-Inter la seconda partita in campionato, la terza in stagione contando quella di Champions League con il Manchester City. Tutte le ha iniziate dal primo minuto non facendo rimpiangere Benjamin Pavard, anzi facendo addirittura meglio. Oggi ha fatto un unico piccolo errore che è costato il primo gol subito da Yann Sommer. Invece di attaccare la palla sul cross è indietreggiato ed ha lasciato libero Kabusele nel colpo di testa. Il difensore ha iniziato sul centro-destra, dimostrando come sempre grandi capacità nel palleggio.

Bisseck, cambio ruolo in Udinese-Inter! L’esito

PREFERENZA – La prestazione del tedesco è stata sufficiente. 72 passaggi su 77 completati (94%), 4 contrasti vinti su 4, 3 duelli aerei vinti su 4 provati. Ha bloccato inoltre 5 tiri e chiuso la partita in campo in un altro ruolo. Simone Inzaghi al 75′ lo ha spostato sulla sinistra, mettendo Stefan de Vrij a destra e sostituendo lo stanco Alessandro Bastoni. In carriera Bisseck ha sempre giocato in quel lato del campo, all’Inter invece è la prima volta. Lui preferisce tornare a sinistra, anche se i risultati non sono stati proprio convincenti. In fase di possesso in Udinese-Inter la difesa aveva un’opzione in meno, perché Bisseck col corpo si è spesso posizionato male costringendosi a tornare indietro verso Sommer. Dalla sinistra non ha mai controllato di piatto ad aprirsi verso il campo e questo è un problema per la gestione della palla nerazzurra. Difficile che si rivedrà una situazione di tale genere.