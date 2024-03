Bisseck, 7 milioni di goduria. In Bologna-Inter è dominante!

Yann Aurel Bisseck ha dominato Bologna-Inter, ha segnato e chiuso qualsiasi giocatore passasse dalle sue parti. Una prestazione che fa gola e fa pensare ai soli 7 milioni di euro spesi in estate.

FENOMENO – 7 milioni di euro più 500 mila euro di bonus pagabili in 3 rate. Yann Aurel Bisseck è arrivato con questa formula dall’Aarhus e ha conquistato in pochi mesi il mondo Inter. Oggi contro il Bologna ha dominato in difesa, non soffrendo né Saelemaekers né Ndoye tra primo e secondo tempo. Ma soprattutto il calciatore ha segnato il gol della vittoria con un colpo di testa e un inserimento da mezzala pura. Il cross di Alessandro Bastoni è perfetto, ma il suo scatto verso la porta occupata da Skorupski è decisivo. 12 sono stati gli scatti di Bisseck in questa partita, dove ha concluso anche con 33 passaggi. 4 salvataggi, un tiro bloccato e 3 contrasti sugli avversari. Non ha subito nemmeno un dribbling e ha toccato il pallone ben 49 volte. Di testa non ha perso un singolo duello aereo, 3 su 3! La prestazione del tedesco farebbe gola a chiunque, ma soprattutto dà la dimensione del colpaccio fatto in estate da Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e tutta la dirigenza nerazzurra. Complimenti Yann, ti meriti tutto questo!