Biraghi resta. Anno di critiche, ma Inter meritata! Cuore tutto nerazzurro

Biraghi ha trovato uno spazio importante sulla fascia sinistra dell’Inter. Il terzino (come riportato quest’oggi) resterà in nerazzurro anche nella prossima stagione: c’è l’accordo con la Fiorentina. Nonostante le tante critiche, l’esterno è un elemento importante nelle rotazioni di Conte

TUTTO MANCINO E CUORE NERAZZURRO – E’ di oggi la notizia della permanenza di Cristiano Biraghi all’Inter e di Dalbert alla Fiorentina: prolungato il prestito per un’altra stagione. Il laterale ha spesso subito le critiche dei tifosi, ma resta importante per Conte. Dopo il lungo KO di Asamoah, è rimasto l’unico esterno mancino da schierare a sinistra. I numeri inoltre sono dalla sua parte: è riuscito a realizzare un buon numero di gol e assist. Certo, non ci si può aspettare da lui cavalcate devastanti palla al piede, ma è un elemento affidabile e dal cuore nerazzurro. La sua presenza in rosa è una conferma razionale per il gruppo Inter.