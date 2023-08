Beto diverso da Balogun e Scamacca: ecco le differenze

Beto resta uno dei profili monitorati dall’Inter insieme a Folarin Balogun, soprattutto dopo l’addio alle piste che portano ad Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Ma c’è una differenza tra tutti loro.

REBUS ATTACCANTE − Continua a tenere banco la questione attaccante in casa Inter. Dopo le attenzioni mostrate per Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, i nerazzurri hanno deciso di virare su un profilo dalle qualità differenti. L’Inter vuole colmare l’assenza di Romelu Lukaku e Edin Dzeko con un attaccante dotato di fisicità. Ecco che la dirigenza ha deciso di tornare sul profilo di Folarin Balogun dell’Arsenal, con Beto sullo sfondo. Tanti nomi nell’agenda dei dirigenti, ma ognuno diverso da loro

Beto, Balogun e Scamacca: analogie e differenze

Scamacca e Beto sono due attaccanti dotati di una notevole stazza e prestanza fisica. I due nell’attacco dell’Inter rivestirebbero il ruolo di centravanti in attacco raccogliendo l’eredità di Dzeko e Lukaku. Simone Inzaghi vorrebbe da loro un gioco fatto di sponde, di presenza in area di rigore e di falcate in campo aperto. Le analogie tra i due sono molteplici, 1.95 metri l’altezza dell’italiano, 1.94 il portoghese. I due bomber senza dubbio rappresentano due profili simili e alternativi. Nonostante ciò, tra di loro sussiste una differenza. Scamacca è dotato di una notevole tecnica con la palla tra i piedi e nel tiro dalla distanza. Dall’altra parte, Beto è più un centravanti che esprime il suo potenziale nello strapotere fisico in area di rigore. Discorso diverso, invece, per Balogun: non particolarmente fisico, molto rapido nei movimenti e capace di dettare la profondità. Un attaccante moderno, più simile in realtà a una seconda punta.