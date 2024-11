Bertola si avvicina all’Inter? Per il momento, una certezza

Nicolò Bertola rappresenta un obiettivo dell’Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. In attesa che la trattativa entri nel vivo, un elemento è già chiaro.

LA CERTEZZA – Nicolò Bertola piace tanto alla dirigenza dell’Inter per le sue potenzialità e per quello che sta mostrando in campo con la maglia dello Spezia. Il difensore dell’Italia U-21 potrebbe rappresentare il colpo in chiave “linea verde” su cui la proprietà Oaktree spinge con forza dal momento del proprio arrivo alla guida dei nerazzurri. L’ipotesi di un suo acquisto si inserisce nel quadro dell’ingaggio di Tomas Palacios nell’ultima sessione estiva di calciomercato, con l’argentino che è stato acquistato in vista di un graduale inserimento nel club nerazzurro.

Bertola e la posizione assunta dall’Inter

LO SCENARIO – Che Bertola rappresenti un oggetto del desiderio dell’Inter è un elemento ormai assodato. Ciò che è stato definito negli ultimi giorni è il modo in cui le parti dovranno procedere al fine di concordare i termini di un’eventuale cessione dell’italiano dello Spezia. Così, la dirigenza del club ligure e quella nerazzurra hanno convenuto di non far partire il calciatore a zero, ragionando al contempo su possibili contropartite tecniche. Perché l’Inter vuole fare sul serio, provando a chiudere nei prossimi mesi per l’acquisto di quello che considera come uno dei massimi prospetti del reparto arretrato azzurro.