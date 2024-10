Bertola conferma una nuova realtà: Inter pronta a cambiare pelle

Nicola Bertola è l’ultimo nome accostato all’Inter per rinforzare la propria difesa in vista della finestra estiva di calciomercato del 2025. L’interessamento dell’Inter nei suoi confronti si inserisce in un quadro chiaro.

LA SITUAZIONE – Nicolò Bertola, difensore classe 2003 dello Spezia, è sul taccuino della dirigenza dell’Inter per la prossima stagione. Il promettente calciatore italiano, che vanta anche una presenza in Serie A nella sfida tra lagunari e Udinese di tre anni fa, rientra pienamente nei parametri fissati dalla società nerazzurra per quanto riguarda il prossimo colpo da effettuare nel reparto arretrato. Giovane, forte fisicamente, bravo di testa, dalla spiccata personalità, queste sono solo alcune delle caratteristiche che Bertola può rivendicare.

L’Inter sceglie una nuova veste: strategia confermata dal caso Bertola

IL PIANO – Che affondi o meno per Bertola, il cui contratto è in scadenza nel 2025, l’Inter ha ormai dimostrato in maniera indubbia la propria volontà di rinnovare il reparto arretrato con l’acquisto di pedine su cui costruire un futuro, si auspica, vincente. Dopo Yann Bisseck, prelevato nello scorso anno, e Tomas Palacios, ingaggiato quest’estate, i nerazzurri vogliono mettere a segno un altro colpo nel segno della “politica verde” voluta da Oaktree.

LO SCENARIO – La speranza è quella di affidarsi a calciatori capaci di reggere alle pressioni di un top club, chiamato sempre a vincere, come quello meneghino. L’Inter ha predisposto la sua strategia: non resta che vedere con chi concretizzerà ulteriormente tale proposito.