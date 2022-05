Bernardeschi obiettivo dell’Inter sul mercato? Affare poco sensato: i motivi

Si parla di Bernardeschi come possibile innesto per l’Inter, che deve rifare la fascia sinistra visto l’imminente addio di Perisic. L’operazione, però, avrebbe poco senso

PROGETTO – Federico Bernardeschi è uno dei nomi papabili per il post-Perisic in casa Inter. La squadra nerazzurra è alla ricerca di un back-up di Gosens, “promosso” a titolare vista l’imminente partenza del croato direzione Londra. L’eventuale arrivo del laterale italiano, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, è però poco sensato, sia dal punto di vista economico che prettamente di campo. Bernardeschi, 28 anni, è reduce da stagioni non esaltanti con la maglia bianconera: ancora oggi è difficile capire quale sia la sua giusta collocazione tattica. Il lavoro difensivo ed offensivo richiesto ai laterali dell’Inter, con il modulo di Inzaghi, poco si sposa con le caratteristiche del laterale italiano, che fa sì della corsa una delle sue caratteristiche, ma non sembra in grado di fare una doppia-fase all’altezza.

COSTI – Oltre alle caratteristiche tecniche, che mal si sposano con il calcio predicato da Inzaghi, i costi dell’eventuale operazione fanno storcere il naso. Il laterale, alla Juventus, guadagnava 4 milioni netti. Una cifra che, al lordo, peserebbe non poco sulle casse nerazzurre. Meglio, quindi, dirottare i fondi su altri profili, più futuribili: è il caso di Cambiaso ed Udogie, neo-obiettivi dell’Inter per la fascia mancina.