Berenbruch da favola in Inter-Feyenoord. Fattore per Inzaghi!

Thomas Berenbruch ha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra nel match vinto dall’Inter contro il Feyenoord con il punteggio di 2-1. Alla luce dell’infortunio di Piotr Zielinski e degli acciacchi di Davide Frattesi, il centrocampista italiano può rappresentare un fattore per Simone Inzaghi.

IL PUNTO – Thomas Berenbruch ha vissuto un momento indimenticabile, come da lui stesso ribadito al termine di Inter-Feyenoord, nella serata di Champions League che ha visto i nerazzurri accedere ai quarti di finale. Il centrocampista nerazzurro, che il tecnico Simone Inzaghi aveva già convocato in Prima Squadra in varie occasioni in stagione, ha fatto il suo esordio in maglia Inter negli ultimi 10 minuti della sfida di San Siro, mostrando una personalità non comune per un 19enne. La possibilità che tale presenza non rappresenti un’eccezione, per quanto riguarda l’annata in corso, è tutt’altro che lontana.

Berenbruch è il futuro dell’Inter. Non solo prossimo, ma anche immediato?

LA SITUAZIONE – L’infortunio al gemello mediale della gamba destra occorso a Piotr Zielinski, costretto a un mese e mezzo di assenza, potrà spingere Inzaghi a puntare con ancora maggiore convinzione sul canterano nerazzurro. Non soltanto per ragioni numeriche, stante il fatto che siano soltanto 2 le altre risorse a centrocampo per l’Inter, ma anche per motivi tattici. Berenbruch sa inserirsi tra le linee, giocare con la squadra con qualità e colpire dalla distanza con efficacia.

LO SCENARIO – Su queste basi, ipotizzare un maggior impiego del giovane centrocampista dell’Inter da parte di Inzaghi non è un’ipotesi da scartare. La consapevolezza dell’esigenza di ottimizzare le risorse a sua disposizione, aggiunta alla fiducia da lui riposta nei riguardi di Berenbruch, potrebbe spingere il piacentino a elaborare una nuova strategia in vista del prosieguo della stagione. Con un ruolo attivo, in questo contesto, da attribuire a giovani come il classe 2005.