Berenbruch, chi è il giovane chiamato da Inzaghi per Roma-Inter

Chi è Thomas Berenbruch? Questa, probabilmente, la curiosità dei tifosi nerazzurri dopo la notizia della possibile convocazione da parte di Inzaghi in vista di Roma-Inter. Scopriamolo insieme.

SALTO – I riflettori si accendono su Thomas Berenbruch dopo la notizia della probabile convocazione da parte di Simone Inzaghi per Roma-Inter. Con lo stop di Kristjan Asllani e l’infortunio di Piotr Zielinski, a centrocampo la coperta nerazzurra è molto corta e potrebbero servire forze fresche in più. Per questo il giovane calciatore della Primavera corre verso una panchina per la sfida dell’Olimpico di domani sera, che rappresenterebbe la prima chiamata ufficiale con i professionisti della squadra. In tanti, a questo punto, si domanderanno chi è Berenbruch e come mai Inzaghi voglia ricorrere proprio a lui in Roma-Inter per far fronte ai problemi dell’infermeria.

Tutto quello che c’è da sapere su Berenbruch prima di Roma-Inter

PERCORSO – Thomas Berenbruch è un calciatore diciannovenne, nato a Milano il 31 maggio del 2005, dall’importanza fondamentale per l’Inter Primavera. È un centrocampista mancino, utilizzato come mezz’ala, col fiuto del gol e il carisma da leader. Lo spazio nell’ambiente nerazzurro ha iniziato a guadagnarselo, però, sin dalla stagione 2021-2022, quando indossava la maglia dell’Under-17, dove ha collezionato 22 presenze, 7 gol e 3 assist. Poi il passaggio all’Under-18, che gli ha fruttato 10 reti e 10 assist, fino all’esordio con l’Inter Primavera nel 2022-2023. Percorso simile anche con la maglia dell’Italia dove, partito dall’Under-17, ha scalato fino all’Under-20. Inoltre, l’odore della Prima Squadra Berenbruch lo ha già avvertito, ed anche recentemente. Nella scorsa estate, infatti, il centrocampista si è unito al ritiro della squadra di Simone Inzaghi, partecipando ad allenamenti e amichevoli in vista della nuova stagione.

CRESCITA – Thomas Berenbruch, dunque, ha già da tempo attirato su di sé l’attenzione, soprattutto dopo l’ottimo esordio stagionale con la Primavera di Andrea Zanchetta. Dal 16 agosto, data d’esordio del campionato giovanile, ad oggi, il centrocampista conta 683 minuti in campo, con cinque gol e un assist collezionato – tenendo in considerazione anche la Youth League. E proprio nello scenario europeo il classe 2005, uno degli irrinunciabili dell’allenatore Zanchetta, si è fatto notare particolarmente. Nella prima sfida contro il Manchester City, infatti, il centrocampista ha messo a segno una doppietta, partecipando attivamente al 2-4 finale dei nerazzurri. Il missile all’81’, in casa degli inglesi, chiarifica le doti balistiche e la tecnica, condita da un pizzico d’eleganza che non guasta mai, di Berenbruch.