Berardi prenota la maglia numero 25 via 11: cosa succede all’Inter

Berardi torna a far parlare di sé dopo il periodo più buio della sua carriera e il sogno di vestire la maglia della “sua” Inter diventa nuovamente possibile. Possibile ma con alcune questioni da sbrogliare ai piani alti e in sede calciomercato. E le alternative non gli mancano… Una su tutte

MILANO – Rientrato in campo sabato 5 ottobre 2024, dopo il lungo stop per infortunio, Domenico Berardi non ha proprio intenzione di fermarsi stavolta. La maglia neroverde del Sassuolo rappresenta la seconda pelle per l’attaccante calabrese ma la Serie B gli sta troppo stretta. L’obiettivo di Berardi è quello di tornare protagonisto non solo con la maglia della Nazionale Italiana, che “richiede” la vetrina della Serie A, ma anche in Europa. E più precisamente in Champions League, competizione finora seguita solo da spettatore. Ed ecco che torna in auge il calciomercato, nello specifico quello invernale di riparazione. Il 30enne Berardi, salvo ricadute, adesso è davvero pronto a lasciare Sassuolo e cambiare aria. Ma l’Inter può considerarsi una seria candidata ad accoglierlo oggi? Facciamo il punto della situazione sul futuro di Berardi.

Berardi chiama la Champions League: la Serie A non basta

BERARDI IN SERIE A – Innanzitutto bisogna restringere il numero delle papabili squadre pronte a sposare la causa Berardi a gennaio 2025. Il primo requisito “richiesto” dall’attaccante neroverde è la partecipazione in Champions League. Ciò permette di eliminare – almeno a gennaio, in caso di cessione concordata con il Sassuolo – diverse pretendenti. Dalla Lazio alla Roma, passando per il Napoli ma non solo. Berardi nella seconda parte di stagione farebbe comodo anche a Fiorentina e Torino, tra le altre. E invece bisogna concentrarsi solo sulle cinque squadre che partecipazione alla Champions League. La prima opzione potrebbe essere il Bologna di Vincenzo Italiano, ammesso sia ancora “in corsa” dopo la fase campionato… Difficile. Più facile scartarla al pari dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, già rifiutata da Berardi tre anni fa per motivi tecnico-tattici. Ed ecco che diventa molto facile capire dove potrebbe andare la stella del Sassuolo a gennaio…

Inter, Juventus o Milan: il Sassuolo aspetta una chiamata

SOGNO CHAMPIONS LEAGUE – In prima fila c’è la Juventus, che è la squadra nella quale lo stesso Berardi si sarebbe voluto trasferire nella passata stagione. Il cambio di progetto tecnico potrebbe aver fatto cambiare i piani ma l’emergenza offensiva in casa bianconera va in soccorso di Berardi. Il profilo dell’attaccante di Cariati (CS) è perfetto per il 4-2-3-1 di Thiago Motta, altroché. Lo stesso può dirsi per il Milan di Paulo Fonseca ma in quel caso bisogna considerare come contro il sovraffolamento rossonero in attacco. Juventus sì, Milan no. E l’Inter? Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi un attaccante come Berardi farebbe comodo come variabile tattica. Numericamente sarebbe necessario liberare un posto in attacco. E ovviamente tutte le strade portano a Joaquin Correa, esubero rimasto in rosa quasi da corpo estraneo. Una punta ibrida per una punta ibrida, un 30enne per un 30enne… Oaktree Capital Management permettendo. Ma…

Berardi in maglia Inter: pro e contro dell’operazione

CALCIOMERCATO INTER – In realtà esiste un problema che allontana Berardi dall’Inter. Anzi, due. Berardi non può prendere semplicemente il posto di Correa in rosa, perché in quel caso potrebbe giocare solo in Italia. L’Inter può modificare la sua Lista Serie A inserendo qualcuno al posto di Correa ma non la Lista UEFA, in quanto il classe ’94 argentino ne è escluso. Ciò presuppone una doppia uscita per fare spazio a Berardi. Che sia quella di un attaccante (Marko Arnautovic) o di un altro calciatore potenzialmente di troppo in un ruolo già doppione (Tajon Buchanan), far quadrare i conti non è semplice. Così come convincere la proprietà a mettere sotto contratto un ormai Over-30 che non può rappresentare un asset aziendale di mercato per il futuro. Berardi non garantirà una plusvalenza, semmai un finale di carriera da risorsa. E non è da escludere come opzione low cost. Il contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2027 può suggerire un’operazione semestrale in prestito, fino alla Coppa del Mondo per Club, prima di decidere cosa fare in estate. Possibile ma difficile. Berardi “prenota” la maglia numero 25 dell’Inter ma il sogno non è detto che diventi realtà: adesso non dipende solo dal numero 11 Correa. E attenzione alla Juventus…