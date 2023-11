Bentornato Sensi: in Inter-Frosinone si rivede il centrocampista

Inter-Frosinone ha visto il ritorno in campo di Stefano Sensi. L’ex Monza è subentrato a Calhanoglu negli ultimi minuti, dimostrandosi ancora una risorsa per Inzaghi.

RITORNO IN CAMPO – Bentornato Stefano Sensi. Proprio quando sembrava ormai dimenticato, il centrocampista è tornato in campo. Inzaghi ancora una volta ha dimostrato di essere pronto a sfruttare tutta la sua rosa in caso di necessità. E l’infortunio di Asllani a poche ore dal match con Frosinone ha creato l’opportunità proprio per il numero cinque.

OPZIONI IN REGIA – Inzaghi è sempre molto accorto nel minutaggio di Calhanoglu. Il regista è un’asse portante della squadra (come dimostrato anche col Frosinone) e il tecnico non ci rinuncia mai, almeno dal primo minuto. Ma poi cerca di fargli trovare riposo con le sostituzioni. Così Asllani è diventato protagonista. L’assenza del sostituto designato però ha costretto il tecnico a trovare una soluzione diversa. Che ha chiamato in causa Sensi.

MINUTI DI QUALITÀ – L’ex Monza non si vedeva da Cagliari-Inter, quando era subentrato a Mkhitaryan. Era il 28 agosto, e quelli sono rimasti i suoi unici otto minuti giocati in quasi tre mesi. Fino all’ingresso col Frosinone. Altri nove minuti, giocati proprio al posto di Calhanoglu. Ecco la sua heatmap presa da Sofascore:

Sensi è rimasto in rosa proprio per la sua duttilità. Il suo saper coprire più ruoli: interno, regista, seconda punta. Inzaghi in questa occasione lo ha preferito a Klaassen proprio perché serviva qualcuno che gestisse la regia della squadra. Sensi lo sa fare. E lo ha dimostrato. In 9 minuti ha messo insieme 12 tocchi, con 8 passaggi tutti realizzati, 2 tiri, 2 occasioni da gol e 2 passaggi chiave. Un ingresso con la giusta mentalità. Che dimostra come possa essere ancora utile.