Benfica, lo stato di forma in vista dell’Inter: un solo KO nelle ultime cinque

STATO DI FORMA – È un Benfica in gran forma quello che si troverà di fronte l’Inter domani nella sfida all’Estadio da Luz in programma alle ore 21 e valevole per i quarti di finale della Champions League. A dimostrarlo i risultati nelle ultime cinque partite, che vedono la squadra di Roger Schmidt con un ruolino di marcia quasi perfetto, salvo l’ultima sconfitta contro il Porto. La prima di queste partite è la perentoria vittoria fra le mura di casa contro il Club Brugge per 5-1 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, seguita poi da tre vittorie consecutive in campionato: 0-3 in trasferta al Maritimo, 5-1 in casa al Guimaraes, 0-1 esterno contro il Rio Ave. Per arrivare poi all’ultimo KO che riavvicina il Porto al primo posto in campionato, che la squadra di Lisbona tiene però ben saldo a +7. Domani l’Inter dovrà cercare di ripetere l’impresa della squadra di Conceicao, per poi giocarsi tutto a San Siro sette giorni dopo.