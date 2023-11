Benfica-Inter, Inzaghi si affida al turnover: squadra rivoluzionata

L’Inter di Simone Inzaghi non ha tregua: archiviato il pareggio contro la Juventus e la vetta invariata in Serie A, ora ci sarà il duro appuntamento in Portogallo contro il Benfica.

RIPOSARE – L’Inter di Simone Inzaghi riparte a pieno gas dopo la trasferta di Torino contro la Juventus. Il pari in Serie A, che ha permesso all’Inter di non perdere il primato, ha dato ai ragazzi di Inzaghi la linfa giusta per ricaricarsi in vista della delicata sfida contro il Benfica in Champions League. Il tecnico dell’Inter, con all’orizzonte la partita contro il Napoli al Maradona, ha lavorato nel corso dei due giorni a una formazione rinnovata per permettere ai titolari di riposare. Inzaghi infatti, ha pensato a un undici titolare del tutto nuovo con alcune sorprese e un ampio turnover. Quest’ultimo servirà a Inzaghi per provare delle formazioni diverse. Dare minutaggio a chi non ha giocato tanto nel corso della prima parte di stagione e permettere ai soliti undici di riprendere fiato.

NUOVI – Nella delicata sfida in Champions League contro il Benfica, Inzaghi opterà per una coppia d’attacco fresca. L’idea è quella di lasciar riposare Lautaro Martinez e Marcus Thuram che arrivano da una pausa Nazionali impegnativa e un dispendio di energie notevole contro la Juventus. In campo scenderanno quasi sicuramente Arnautovic e Sanchez, entrambi recuperati dopo i vari stop fisici. In porta spazio a Emil Audero: per l’ex Sampdoria, in caso venisse confermato, sarebbe l’esordio con la maglia dell’Inter. Una serata che difficilmente dimenticherà. In difesa torna Bisseck che farà il braccetto di destra, con Inzaghi che in difesa ha gli uomini contati. A centrocampo terzetto rivisitato con Frattesi sulla destra, Asllani in cabina di regia e Klaassen al lavoro sulla sinistra. Sugli esterni spazio a Darmian – assente anche Dumfries – e Carlos Augusto. Inzaghi, nel frattempo, farà affidamento anche su alcuni primavera.