Bellanova un po’ come Dumfries. Tanto scetticismo ma poi…

L’Inter ha nel mirino Raoul Bellanova. L’esterno del Cagliari è il giocatore individuato dalla società per rimpiazzare Perisic, volato al Tottenham. C’è molto scetticismo, ma vi ricordate l’arrivo di Dumfries?

SCETTICISMO – Ci sono delle sensazioni, dei commenti intorno a Raoul Bellanova che già lo danno come acquisto sbagliato. Ma molti tifosi nerazzurri già avevano crocifisso Denzel Dumfries una volta comprato l’anno scorso come sostituto di Hakimi. Poi certo, un periodo di difficoltà all’inizio ma poi assoluto protagonista nel finale della stagione. Insomma, gli scettici e quelli pronti a puntare il dito hanno ricevuto ciò che si meritavano. Se arriverà Bellanova bisognerà avere tempo, dargli spazio e vedere come cresce. Una volta fatto allora poi si tireranno le somme.