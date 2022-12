Bellanova sfrutta la sua occasione: ora c’è abbondanza sulla fascia destra

Raoul Bellanova è l’unico esterno destro disponibile per Inzaghi in questa pausa. L’ex Cagliari sta sfruttando l’opportunità datagli dal tecnico nerazzurro.

OCCASIONE – Raoul Bellanova è arrivato nel mercato estivo, senza troppe pressioni. Nel suo ruolo infatti in rosa ci sono già Denzel Dumfries e Matteo Darmian, a lottare per una maglia da titolare. L’olandese parte favorito, con l’esperienza dell’ex Manchester United che torna spesso utile. In questa pausa Mondiale, con Dumfries impegnato e Darmian infortunato, Bellanova si trova ad essere l’unico esterno destro di ruolo. Nelle due amichevoli giocate finora ha sempre giocato, trovando anche il gol contro il Gzira United (vedi pagelle).

FUTURO – Al ritorno dal Mondiale dovranno essere valutate le condizioni di Dumfries, che non ha mai saltato un match con gli Orange, e di Darmian che sta recuperando dall’infortunio. Molto probabile che nel big match contro il Napoli, Simone Inzaghi voglia puntare sull’olandese. In futuro però, il ballottaggio potrebbe essere molto più combattuto. Il tecnico nerazzurro ha avuto modo di poter lavorare su Bellanova, dandogli anche lo spazio e i minuti che in campionato aveva fatto fatica a trovare. Nella seconda parte di stagione, l’ex Cagliari potrebbe rivelarsi la sorpresa nella rosa nerazzurra.