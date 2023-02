Bellanova, riscatto all’Inter sul tavolo: ne vale la pena? Statistiche chiare

Il possibile riscatto di Raoul Bellanova è uno dei temi da valutare in casa Inter in vista della prossima stagione (vedi articolo), specialmente vista la situazione sulla fascia destra con il probabile addio di Denzel Dumfries. Ma ne varrebbe la pena?

RISCATTO DA DISCUTERE – Sono tredici in totale le presenze di Raoul Bellanova in questa stagione con la maglia dell’Inter. Suddivise con dieci gare in Serie A, due in Champions League e una in Coppa Italia. Un totale di 307 minuti in campo, per una media di poco più di 23 minuti a gara. Piuttosto poco. Numeri che confermano come il suo impatto non sia stato particolarmente memorabile, specialmente in gare come quella contro l’Empoli in campionato. Probabilmente la peggiore disputata in maglia nerazzurra. Ora per Bellanova proseguono i discorsi sul possibile riscatto da parte dell’Inter. Un’opzione che però, al momento, sembra difficile.

FUTURO INCERTO – Raoul Bellanova, come detto, fin qui ha lasciato ben poco il segno. E con un Matteo Darmian così in forma e il sempre prezioso Denzel Dumfries, ora anche trovare spazio è diventato più difficile. L’esterno non ha sfruttato le (poche) occasioni concessegli, scivolando in fondo alle gerarchie e portando i discorsi sul rinnovo a complicarsi. Ora per il riscatto di Raoul Bellanova tutto dipende dalle trattative con il Cagliari e dalla possibilità dell’Inter di mettere sul piatto una cifra contenuta. La possibile cessione di Dumfries in estate, inoltre, potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma con questi numeri ne vale davvero la pena?