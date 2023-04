Bellanova rinasce: in Empoli-Inter protagonista del gioco

Un protagonista inatteso di Empoli-Inter è stato Raoul Bellanova. L’esterno ha giocato da titolare e fornito la sua miglior prestazione stagionale.

CERCHIO CHIUSO – Da Empoli a Empoli. Un po’ come tutta l’Inter, anche Bellanova ha chiuso un suo cerchio personale con le due sfide coi toscani. All’andata infatti era stato uno dei simboli della sconfitta, tanto da finire in una sorta di castigo prolungato. E proprio in Empoli-Inter Inzaghi ha deciso di puntare di nuovo su di lui. Da titolare. Ottenendo la miglior prestazione stagionale.

PRESENZA A DESTRA – Bellanova è partito come titolare come esterno di destra. E Inzaghi lo ha voluto coinvolto nella manovra. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Evidente come il numero 12 sia stato molto presente sulla fascia. Da area ad area. Una prova di personalità nei suoi 69 minuti di campo. Con anche i compagni sempre pronti a dargli pallone e fiducia.

QUANTI TOCCHI – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 78. Fuori dalla top 5 nerazzurra, ma tutti i giocatori che lo superano hanno anche giocato più minuti. Da sottolineare come il suo corrispettivo a sinistra, Gosens, sia arrivato a circa la metà con 40. Una scelta precisa di Inzaghi, che ha sfruttato i suoi esterni in modo diverso. Non a caso Bellanova risulta primo per disponibilità al passaggio. I passaggi sono 64, realizzati all’87%. In avanti quelli realizzati sono 28, e a testimoniare la sua presenza in fase offensiva ce ne sono 20 sulla trequarti (secondo dell’Inter). 7 i suoi cross, ma solo 2 precisi. Un passaggio chiave, un’occasione da gol, 2 falli subiti e un dribbling realizzato. Cui aggiungere in fase difensiva 3 contrasti, 4 spazzate e 3 respinte. Una gara non perfetta, perché il tagazzo ha qualità per essere più preciso, ma un netto passo avanti rispetto a tutta la stagione.