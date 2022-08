Bellanova in Lecce-Inter scala nelle gerarchie, ma una posizione indietro

Lecce-Inter non ha visto tra i suoi protagonisti Bellanova. L’esterno scuola Milan sembra aver fatto un passo indietro nelle gerarchie di Inzaghi.

NE MANCA UNO – Lecce-Inter ha visto Inzaghi cambiare quelle che sembravano le idee estive sulla gestione delle fasce. In particolare di quella destra. Se a sinistra infatti il tecnico ha alternato Gosens e Dimarco sulla corsia opposta ha rispolverato Darmian come titolare. Alternandolo poi con Dumfries. Al conto degli esterni insomma contro i giallorossi manca un nome. Quello di Bellanova.

UN PASSO INDIETRO – L’ex Cagliari è un esterno destro e sulla carta il ruolo di “secondo” sulla destra spettava proprio a lui. Dopo i test in ritiro però Inzaghi ha optato per una gestione differente alla prima partita vera. Facendo scalare di una posizione Bellanova nelle gerarchie. Ma all’indietro, superato dall’eterno jolly Darmian.

GIOVANI IN ATTESA – Non parliamo di una bocciatura definitiva, sia chiaro. Bellanova è arrivato all’Inter con un cartello “lavori in corso” bene in vista. L’esterno ha qualità, ma ancora grezze. Deve crescere in molti aspetti del gioco. E almeno per la prima partita Inzaghi ha preferito lasciarlo ancora da parte, in favore di giocatori più esperti e navigati. Un po’ come successo anche ad Asllani. Il loro momento arriverà. Ma serve ancora un po’ di pazienza.