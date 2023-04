Bellanova, Empoli nel destino. Dai fischi di San Siro alla titolarità!

Raoul Bellanova ha l’Empoli nel destino e può provare a riscrivere una pagina importante della sua storia con la maglia dell’Inter proprio domani contro i toscani. Tutto è nato dai fischi di San Siro ma c’è la chance di un epilogo positivo.

EPISODI – Raoul Bellanova è stato una comparsa nell’anno dell’Inter. Tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian lo spazio per l’esterno di Rho è stato sempre poco ed è addirittura diminuito a partire dal 23 gennaio. Il giorno in cui la stagione nerazzurra in campionato ha preso la piega sbagliata, il giorno in cui Bellanova ha ricevuto solamente fischi per 45 e più minuti. I tifosi a San Siro in occasione della sconfitta clamorosa con l’Empoli volevano vedere altro, ma hanno condannato il giocatore sbagliato. Mentre Milan Skriniar usciva per doppia ammonizione e il suo agente parlava di addio in televisione l’esterno di proprietà del Cagliari pagava le conseguenze di un ambiente torrido.

Bellanova, l’ora della redenzione?

OCCASIONE – La squadra di Simone Inzaghi non ha tempo da perdere ed è attesa dallo scontro del Castellani contro l’Empoli alle 12.30 di domenica. Il pensiero del tecnico piacentino non va solo al match di campionato, perché i nerazzurri saranno impegnati anche mercoledì in Coppa Italia con la Juventus, dove Romelu Lukaku avrà la possibilità di giocare (vedi articolo). Vista la situazione e le numerose presenze da titolare sia di Matteo Darmian che di Denzel Dumfries, potrebbe arrivare il meritato riposo per i due. Sono pronti Danilo D’Ambrosio e Raoul Bellanova, che proprio con l’Empoli ha la chance di redimersi cancellando le critiche di San Siro ingiuste. Già con la Fiorentina ha sfiorato la rete ed è entrato molto bene il primo aprile; dopo più di 20 giorni l’esterno tornerà in campo per confermarsi e dare segnali alla dirigenza per l’eventuale riscatto del prestito.