Bellanova e Asllani, a Malta inizia l’operazione di crescita dei due giovani

Raoul Bellanova e Kristjan Asllani sono i due giocatori più indiziati a stupire nel 2023. I due giovani nel nuovo anno hanno l’obiettivo di ritagliarsi maggior spazio con la maglia nerazzurra e dimostrare di meritare la conferma (soprattutto l’esterno, che dovrà cercare il riscatto a fine anno)

OPERAZIONE CRESCITA – Oggi l’Inter lascia l’Italia e vola a Malta per il ritiro invernale, atto a preparare il primo impegno del 2023, ossia la partita di campionato contro il Napoli in programma il 4 gennaio. Tra i giocatori più attesi ci sono due giovani con molta voglia di dimostrare e trovare più minuti in campo. Si parla di Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. I due giovani nerazzurri nel 2022 hanno iniziato a capire cosa vuol dire stare in un grande club. Nel nuovo anno l’obiettivo è quello di trovare più minutaggio con la maglia dell’Inter. L’ex Cagliari, in particolare, dovrà dimostrare di poter meritare il riscatto a fine stagione. Asllani invece potrà lavorare su una caratteristica che potrebbe regalargli diversi minuti in più, ovvero la duttilità. Nell’ultima uscita casalinga contro il Bologna, l’albanese ha giocato da mezz’ala, ruolo non naturale ma che ha svolto comunque in maniera egregia. Nella prima amichevole del ritiro, Inzaghi potrà iniziare a lavorare sui due talenti nerazzurri.