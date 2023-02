Bellanova dove sei? In Bologna-Inter l’esterno viene ignorato da Inzaghi

Bologna-Inter ha segnato un nuovo passo nella “scomparsa” di Bellanova. Viste le assenze l’ex Cagliari avrebbe potuto ritrovare il campo, ma Inzaghi ha fatto altre scelte per l’ennesima volta.

ASSENZA CONTINUA – Che fine ha fatto Bellanova? Un po’ come successo ad Asllani anche l’altro giovane della rosa di Inzaghi è sparito nel mese di febbraio. Dopo la disastrosa prestazione del 23 gennaio contro l’Empoli l’ex Cagliari non si è più visto. Nemmeno un minuto. E Bologna-Inter ha confermato questo trend. Ma nella sconfitta coi rossoblù c’è un fatto che aggrava il conto del giocatore.

OCCASIONE POTENZIALE – Le assenze infatti assottigliavano la possibilità di scelta di Inzaghi. La catena di destra titolare vedeva in campo Darmian come difensore e Dumfries come esterno. Il che sembrava aprire uno spiraglio proprio per Bellanova. La presenza dal primo minuto di due opzioni nel suo ruolo lo avvicinava al campo. Invece nemmeno a Bologna ha avuto una nuova occasione. Eppure il tecnico un cambio in quella zona lo ha fatto.

CAMBIO SIGNIFICATIVO – Al minuto sessantotto il tecnico ha tolto Dumfries, anche ammonito. E proprio questo poteva essere lo spiraglio per Bellanova. Con l’olandese e Darmian già in campo, la fascia destra poteva essere sua in seconda battuta. Inzaghi invece ha mandato in campo D’Ambrosio. Non esattamente uno dei suoi preferiti. Men che meno come esterno alto. Eppure, lo ha preferito all’ex Cagliari. E Bellanova è rimasto a zero minuti anche in questa occasione.