Bellanova, dalle amichevoli indizi sul futuro? L’idea dell’Inter sul riscatto

Raoul Bellanova è partito titolare in Sassuolo-Inter (vedi articolo). Complice l’assenza di Dumfries, nelle amichevoli pre-campionato l’ex Cagliari ha trovato sempre più spazio. Si avvicina il riscatto da parte dell’Inter

SPAZIO – Raoul Bellanova si sta ritagliando sempre più spazio nell’Inter. Nel corso delle amichevoli disputate durante la sosta per il Mondiale, complice l’assenza di Dumfries, Inzaghi ha concesso sempre più spazio al laterale classe 2000, che ha mostrato una buona crescita e prestazioni solide. Alla ripresa ufficiale delle operazioni, contro il Napoli il 4 gennaio, presumibilmente sarà ancora il laterale olandese a scendere in campo dal 1′: ma, l’esterno italiano, sta scalando sempre più le gerarchie e adesso è un’alternativa credibile a Dumfries per il ruolo di esterno destro titolare. Tanto che, ad oggi, il suo riscatto dal Cagliari non appare così improbabile.

DEFINITIVA – Per il riscatto sarà decisiva la seconda parte di stagione. Bellanova dovrà sfruttare le occasioni che Inzaghi gli concederà: servirà lo stesso spirito e la stessa abnegazione mostrati quando il talento è stato chiamato in causa. Le occasioni, di certo, non mancheranno: il calendario dell’Inter, fra gennaio e febbraio, è fitto di impegni e servirà l’aiuto di tutti i giocatori a disposizione. Se Bellanova riuscirà a mostrare tutto il suo potenziale i 7 milioni pattuiti col Cagliari per il riscatto potrebbero diventare un vero e proprio affare.