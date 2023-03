Bellanova, cercasi luce in fondo al tunnel. Le assenze potrebbero aiutare

Anche contro il Lecce Simone Inzaghi non avrà a disposizione sia Milan Skriniar che Federico Dimarco. Queste due assenze potrebbero aiutare Raoul Bellanova, che non riesce più a vedere la luce in fondo al tunnel.

BUIO – Raoul Bellanova non vede più la luce in fondo al tunnel costruitogli da Simone Inzaghi ad hoc. Il secondo tempo contro l’Empoli sembra esser stato un punto esclamativo sull’esperienza del calciatore con l’Inter, mai impennata a causa della presenza di Denzel Dumfries e Matteo Darmian. L’Inter giocherà tra poche ore con il Lecce e dovrà fare a meno per la seconda settimana consecutiva sia di Federico Dimarco che di Milan Skriniar. L’assenza dello slovacco potrebbe aiutare il giocatore di proprietà del Cagliari. Il titolare sarà il suo compagno olandese, ma è probabile l’ingresso a partita in corso di Bellanova. Con il Bologna Inzaghi gli ha preferito addirittura Danilo D’Ambrosio, responsabile poi dell’errore per lo svantaggio. L’episodio ha segnato un match, oggi chi preferirà nel secondo tempo il tecnico? L’esterno di Rho aspetta la sua chance, nelle ultime sette partite sono arrivati zero minuti.