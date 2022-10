Bellanova, scarso minutaggio ma sensazioni positive. Presto una chance?

Raoul Bellanova non è riuscito a trovare spazio in questo avvio di stagione. Ma le sensazioni restano positive: il laterale ex Cagliari avrà presto la sua chance?

MINUTAGGIO – Raoul Bellanova non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio in questo avvio di stagione con l’Inter. Per il laterale ex Cagliari appena 34′ minuti totali in Serie A e qualche minuto di qualità in Champions League, con il numero 12 entrato nei minuti finali nella “battaglia” del Camp Nou contro il Barcellona. Nonostante un campione limitato di minuti in campo, Bellanova ha sempre convinto quando è stato chiamato in causa: approccio sempre corretto e voglia di dimostrare il proprio valore. È in arrivo una chance concreta dal 1′?

ROTAZIONI – Con un calendario iper-compresso, Inzaghi dovrà attingere da tutti gli uomini della rosa. Con Dumfries e Darmian iper-utilizzati, il tecnico potrebbe scegliere di concedere presto una chance dal 1′ a Bellanova. Il laterale ha caratteristiche uniche nella rosa di Inzaghi: è infatti forse l’unico nella batteria degli esterni in grado di generare superiorità numerica sulla fascia. Bellanova, infatti, ha nel dribbling una delle sue migliori qualità. Il suo apporto potrebbe essere utile specie in quelle sfide contro squadre chiuse a riccio e con cui l’Inter ha sempre fatto fatica a produrre il suo “solito” gioco.