Bellanova 5/5 in amichevole tra qualità e ancora qualche limite: ma riscatto non in discussione

Raoul Bellanova, giovane esterno classe 2000 arrivato la scorsa estate all’Inter in prestito dal Cagliari, finora non ha trovato tanto spazio. Chiuso soprattutto dal titolare Denzel Dumfries e dal jolly Matteo Darmian, il giovane non è riuscito ad esprimere al meglio tutte le sue qualità. Durante la pausa invernale, complice l’assenza dell’olandese impegnato al Mondiale, ha ritrovato in amichevole con più continuità la maglia da titolare.

QUALITÀ E LIMITI – Raoul Bellanova, durante questa pausa invernale, è stato schierato praticamente in tutte le partite amichevoli disputate (contro Gzira United, Red Bull Salisburgo, Real Betis, Reggina e Sassuolo). Soprattutto nelle prime uscite, è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. Non a caso, è riuscito a scatenare sulla fascia destra le sue doti soprattutto fisiche, e in velocità. Dotato di un’ottima struttura fisica, riesce sempre ad andare sul fondo per mettere in mezzo un pallone e crossare, puntando spesso anche l’uomo nell’uno-contro-uno. Qualità che però sono venute meno soprattutto nelle ultime due amichevoli disputate contro Reggina e Sassuolo. Contro i neroverdi, Simone Inzaghi ha deciso di puntare ancora su di lui nonostante il ritorno di Denzel Dumfries dal Mondiale (disponibile e in panchina al Mapei Stadium), a dimostrazione della grande fiducia nei confronti del ragazzo. Probabilmente complice anche la stanchezza (e l’inesperienza), è uscito fuori anche qualche suo limite. Come la discontinuità e la timidezza, anche se la propensione all’attacco non manca.

SUL RISCATTO – L’Inter è comunque soddisfatta del lavoro svolto fin qui da Raoul Bellanova nonostante le poche chance soprattutto per dare continuità a quanto di buono dimostrato anche durante la pausa. Il calciatore piace alla dirigenza, motivo per cui presto potrebbero esserci novità importanti sul fronte riscatto dal Cagliari. Non a caso, il club ha chiuso già risposto negativamente ai club interessati al ragazzo (Spezia, Fiorentina e Torino).