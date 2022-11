Becao nel mirino dell’Inter, il difensore già pronto per i derby!

Rodrigo Becao è uno dei nomi legati all’Inter in vista della prossima stagione (vedi articolo). Il difensore dell’Udinese potrebbe arrivare per sostituire Stefan de Vrij al termine del suo contratto. Intanto è già pronto per i derby contro il Milan…

NEMESI – Un giocatore che nelle ultime stagioni è stato una bestia nera per il Milan è sicuramente Rodrigo Becao. Il difensore dell’Udinese, infatti, nelle sette presenze in carriera contro i rossoneri ha messo a segno tre gol, di cui l’ultimo proprio nella prima giornata di questo campionato di Serie A. L’Inter lo ha messo nel mirino, complice la necessità di sostituire Stefan de Vrij in scadenza di contratto a giugno. Insomma, se dovesse arrivare in nerazzurro, Rodrigo Becao sarebbe già sicuramente pronto per i derby contro i rossoneri. Dopotutto, ha una media da mantenere.