Bayern Monaco, striscia al debutto impressionante: +18. Record unico

Si avvicina sempre di più la sfida in programma domani sera – ore 21 – a San Siro tra Inter e Bayern Monaco. I nerazzurri saranno chiamati a una grande impresa, considerando anche l’impressionante striscia positiva che i bavaresi hanno all’attivo. Sono diciotto, infatti, le vittorie consecutive al debutto in Champions League.

DICIOTTO CONSECUTIVE – Se non fosse già abbastanza difficile l’avversario da affrontare, un ulteriore dato sottolinea la portata dell’impresa che l’Inter è chiamata a fare domani a San Siro contro il Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, arrivano da una striscia impressionante di vittorie consecutive al debutto in Champions League. Diciotto, in totale, a partire da un 2-1 contro il Celtic nella stagione 2003-2004. Un record che nessun altro team europeo è mai riuscito a far registrare. Non solo. Ogni volta che il Bayern Monaco ha conquistato la vittoria al debutto, è arrivata (almeno) agli ottavi di finale della competizione. L’ultima sconfitta risale al settembre 2002, in casa per 3-2 contro il Deportivo La Coruña.

Bayern Monaco, buona la prima: tutti i numeri degli ultimi diciotto esordi

NUMERI IMPRESSIONANTI – Di questi diciotto esordi europei vincenti del Bayern Monaco, sono otto quelli in trasferta. Nel dettaglio contro Maccabi Tel Aviv (2004-2005, 0-1), Rapid Vienna (2005-2006, 0-1), Steaua Bucarest (2007-2008, 0-1), Maccabi Haifa (2008-2009, 0-3), Villarreal (2010-2011, 0-2), Olympiakos (2014-2015, 0-3), Benfica (2017-2018, 0-2) e infine Barcellona (2021-2022, 0-3). Per un totale di 16 gol fatti e soltanto uno subito. In totale, considerando anche le gare disputate in casa, il Bayern Monaco ha siglato 45 reti e ne ha concesse soltanto 2. Un ulteriore stimolo per l’Inter per fare bene davanti ai propri tifosi. Domani alle 21.