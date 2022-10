Bayern Monaco-Inter, Inzaghi riflette sui titolari: due assenti e un cambio

In Bayern Monaco-Inter (domani alle 21) Simone Inzaghi apporterà diverse modifiche alla formazione nerazzurra. Nell’ultima giornata dei gironi di Champions League vi saranno sicuramente due giocatori assenti, e un cambio sembra già scritto.

VIA DI MEZZO – Domani sera Simone Inzaghi vivrà il lusso di poter entrare all’Allianz Arena di Monaco di Baviera senza preoccuparsi del risultato finale. Bayern Monaco-Inter sarà infatti una gara inutile ai fini della classifica. Quella del gruppo C di Champions League è infatti già scritta, e vede entrambe le squadre qualificate, coi bavaresi davanti. Pertanto l’allenatore nerazzurro potrà ragionare sulla formazione iniziale tendendo conto di varie esigenze. Da un lato, far riposare gli stakanovisti; dall’altro, regalare minuti ai giocatori meno utilizzati finora. Una sorta di turnover ragionato. Che porti, ovviamente, a presentare comunque una formazione competitiva.

NECESSITÀ DA CONSIDERARE – In Bayern Monaco-Inter Inzaghi dovrà innanzitutto fare i conti con le diffide. Sia Lautaro Martinez sia Alessandro Bastoni sono a rischio squalifica in caso di ammonizione. Pertanto partiranno con ogni probabilità dalla panchina. Questo significa che davanti la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere composta da Edin Dzeko e Joaquin Correa. Ancora panchina per Romelu Lukaku, che non vuole forzare troppo, evitando altre ricadute. Inzaghi dovrà poi ragionare su come ridisegnare la fascia sinistra.

Bayern Monaco-Inter, diversi dubbi per Inzaghi

BALLOTTAGGI – Federico Dimarco è titolare da dieci partite consecutive, e Robin Gosens ha assoluto bisogno di ritrovare una maglia dal 1′. Se Inzaghi sceglierà di far riposare l’italiano, con ogni probabilità in difesa sarà Francesco Acerbi il terzo a sinistra. Da valutare bene anche le condizioni di Denzel Dumfries, uscito dolorante contro la Sampdoria. L’olandese è il quarto giocatore più utilizzato in questa stagione (1.227 minuti giocati), e un po’ di riposo – in favore di Matteo Darmian – può essere fisiologico. Infine, da capire se toccare o meno il motore nerazzurro, la linea mediana che tanto bene sta facendo nelle ultime gare. Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini non vedono l’ora di partire titolari. Al tempo stesso, Inzaghi non vuole assolutamente sfigurare davanti al Bayern Monaco. Dubbi marginali per il tecnico, che li scioglierà solo poche ore prima della gara di domani sera.