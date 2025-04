Bayern Monaco-Inter IN tre punti: Inzaghi risponde con il Calcio

Bayern Monaco-Inter permette a Inzaghi di scrivere un’altra pagina di storia nerazzurra, seppur da festeggiare in silenzio. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo l’Andata dei Quarti di Finale di Champions League

MONACO DI BAVIERA – Primo atto che sorride all’l’Inter di Simone Inzaghi, che torna dalla Germania con un risultato positivo. Battuti di misura i padroni di casa del Bayern Monaco, allenati da Vincent Kompany, caduti sotto i colpi dei campioni d’Italia in carica. La resa dei conti a Milano, mercoledì 16 aprile, con l’ipotesi supplementari da considerare. Analizziamo Bayern Monaco-Inter (1-2) di Champions League in tre punti.

Inzaghi parte ma non finisce con il suo 3-5-2: lettura internazionale

Perché l’1-2 di Bayern Monaco-Inter non è solo un risultato positivo

Inter in Germania senza esterni a tutta fascia titolari. All’infortunatosi aggiunge, rimasto precauzionalmente in panchina dall’inizio alla fine. Il 3-5-2 di Inzaghi non cambia solo sulla carta ma l’approccio in campo è diverso. Più abbottonato, meno rischioso. Nei primi minuti sembra piuttosto un 5-3-2 con i quinti sull livello dei terzi, come se fossero dei terzini fluidificanti larghissimi per creare una linea difensiva più ampia. Da sottolineare i continui scambi di posizione, che tolgono certezze ai padroni di casa sulla marcatura uomo su uomo. L’Inter difende bene, imposta con calma e riparte veloce. Tutto secondo schema. Le verticalizzioni sono molto più concrete e interessanti degli sviluppi sulle corsie laterali. La rete di capitanè un capolavoro collettivo, che culmina con un colpo da campione. Com’è da campione la gestione di Inzaghi, che dimentica totalmente il mezzo passo falso di Parma ine muove le sue pedine senza pensare al prossimo impegno. E non ci sono infortuni tali da allarmare. Cambi non affrettati né ruolo per ruolo (“automatici”), finendo per destrutturare il suo 3-5-2 senza perdere di vista l’obiettivo:

2. OLTRE L’IMPRESA – Il gol di Davide Frattesi nel finale completa l’Opera Calcistica dell’Inter inzaghiana. Con la C maiuscola. La più grande espressione di Inter formato internazionale va in scena a Monaco di Baviera. L’avversario, nonostante la reale emergenza in formazione causa infortuni, si comporta meglio degli illustri predecessori. E per illustri predecessori si intendono Liverpool (2022), Manchester City a Istanbul (2023) e Atletico Madrid (2024). Il Bayern Monaco di Kompany in casa fa paura. L’impressione è che possa segnare da un momento all’altro, dilagando. E se anche il portierino 21enne (Jonas Urbig), dovendo sostituire ii gigantesco 39enne capitano (Manuel Neuer), gioca con tranquillità avendo il pallone tra i piedi… la situazione è più complicata del previsto. L’assedio finale porta la firma dell’ultima vera bandiera tedesca (Thomas Muller), sarebbe stato impensabile reggere ancora. Invece l’Inter trova la forza di riversarsi in avanti e segnare, tornando in vantaggio. Non era più pronosticabile e non sarebbe stato nemmeno un problema. Ecco perché l’1-2 di Bayern Monaco-Inter è più clamoroso di quello che sembra: vincere all’Allianz Arena non è un’impresa per questa Inter. Farlo in questo modo, però, è dannatamente da Inter made in Inzaghi.

Il Bayern Monaco adesso può aspettare: a San Siro testa al Cagliari

3. TUTTO E/O NIENTE – L’Inter non ipoteca nulla a Monaco di Baviera ma aiuta se stessa. L’1-2 è un risultato positivo, che dà ulteriore fiducia, ma non è stato fatto ancora nulla. A San Siro potrebbe succedere di tutto e la vera impresa sarà gestire il triplo vantaggio. Quello dato dalla vittoria dell’andata. Quello del gol da difendere. E – soprattutto – quello dello stadio casalingo. Non si dovrà pensare solo a difendersi, puntando al pareggio, ma dimenticare subito l’andata e ripartire dallo 0-0. Il ritorno sarà molto più complicato dell’andata, a prescindere dall’emergenza nelle due formazioni iniziali. La pressione aumenta solo sull’Inter. La paura è legittima. E prima di pensare a Inter-Bayern Monaco è doveroso concentarsi su Inter-Cagliari, che vale tre punti e non può valere diversamente. Il mese di aprile in casa nerazzurra va così: tra il tutto e il niente passa una linea sottilissima. L’Inter di Inzaghi lavora sempre per il tutto, pur dovendo temere il “rischio” niente.