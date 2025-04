Bayern Monaco-Inter, attacco chiamato a determinare. L’auspicio!

Bayern Monaco-Inter si disputerà stasera alle ore 21 all’Allianz Stadium. Per l’incontro, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi avrà bisogno della miglior versione dei suoi due attaccanti titolari.

LA SFIDA – Bayern Monaco-Inter è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. In occasione della gara contro i tedeschi, la squadra nerazzurra spera di far affidamento su una versione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram diversa rispetto a quella vista contro il Parma, match nel quale i due attaccanti titolari dei meneghini non hanno fatto emergere le rispettive qualità tecniche e tattiche. Con un argentino e un francese in forma adeguata, l’Inter può infatti auspicare in un esito favorevole del match contro la squadra tedesca. La vetrina è di quelle estremamente importanti, per cui c’è bisogno del contributo primario dei propri due riferimenti offensivi.

Bayern Monaco-Inter, il ruolo di Lautaro Martinez e Thuram

LA PRESTAZIONE – L’Inter sfiderà un Bayern Monaco che, nonostante le importanti defezioni in difesa e in avanti, rappresenterà in ogni caso un avversario molto ostico per l’accesso alle semifinali di Champions League. Per qualità, mentalità, abitudine a certi palcoscenici, e non solo, i bavaresi costituiscono una delle compagini più temibili per chiunque aspiri ad arrivare in fondo alla competizione europea. Nella consapevolezza di tale realtà, l’Inter può comunque contrapporre la sua attitudine alla vittoria, acquisita in queste ultime stagioni, così come la forza di molti dei suoi interpreti.

IL PESO – Tra di essi spiccano proprio Lautaro Martinez e Thuram, i due attaccanti principi di quest’Inter. Dalla lucidità sotto porta, così come dalla loro qualità nel costruire gioco, passerà tantissimo dell’esito futuro del doppio confronto con il Bayern Monaco.