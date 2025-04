Bayern Monaco-Inter è anche Acerbi contro Kane. Precedenti da riferimento!

Bayern Monaco-Inter è una gara che promette spettacolo. Una delle sfide nella sfida sarà quella tra Francesco Acerbi e Harry Kane, per cui l’italiano spera nella ripetizione di un precedente.

IL PUNTO – Bayern Monaco-Inter è l’andata dei quarti di finale di Champions League. Le due squadre arrivano all’incontro con il grande nodo rappresentato dalle condizioni fisiche di alcuni calciatori di spicco delle rispettive rose. I nerazzurri, in tal senso, dovranno fare a meno dei due esterni titolari: Denzel Dumfries a destra, la cui importanza si ricollega principalmente alla capacità dell’olandese di rappresentare un valore aggiunto in fase offensiva grazie alla sua abilità nello stacco e alla sua grande fisicità; Federico Dimarco a sinistra, la cui speciale interpretazione del ruolo di esterno sinistro si evidenzia nella partecipazione dell’italiano alla tessitura delle trame di gioco della squadra nerazzurra.

Bayern Monaco-Inter, Acerbi proverà a replicare contro Kane un duello storico!

REPLICA AUSPICATA – Contro il Bayern Monaco, l’Inter dovrà garantire il massimo della tenuta difensiva per contenere la portata offensiva di Harry Kane, vero mattatore della compagine tedesca. Il calciatore inglese, con 23 gol e 7 assist in 27 partite disputate nella Bundesliga 2024-2025, rappresenta uno dei principali artefici del vantaggio di 6 punti della sua squadra in Campionato. Per affrontarlo, l’Inter conterà su Francesco Acerbi, rispetto al quale non si può che ricordare alcuni precedenti. Su tutti, quello rappresentato dalle due partite contro il Manchester City in cui l’italiano ha annullato Erling Haaland.

LA SPERANZA – Consapevole delle differenze comunque presenti tra i due centravanti, Acerbi scommette nuovamente sulla sua capacità di rappresentare una diga difensiva insuperabile. Per incrementare in maniera sostanziale le chances di passaggio del turno della sua Inter contro il Bayern Monaco.