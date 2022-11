Bayern Monaco-Inter 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Bayern Monaco-Inter ha fatto concludere con una sconfitta, seppur ininfluente, la fase a gironi di Champions League. A livello statistico cade un record che i nerazzurri avevano a Monaco di Baviera.

QUATTRO – Le partite dell’Inter in casa del Bayern Monaco. Quella di ieri è la prima sconfitta: all’Olympiastadion vittoria per 0-2 il 23 dicembre 1988 nell’andata degli ottavi di Coppa UEFA, poi all’Allianz Arena e in Champions League pari per 1-1 il 5 dicembre 2006 (anche lì all’ultima giornata del girone, da già qualificate) e vittoria per 2-3 valsa l’accesso ai quarti il 15 marzo 2011.

QUATTRO – Le gare da avversario del Bayern Monaco per Simone Inzaghi, due con l’Inter e altrettante con la Lazio. Finora ha sempre perso: coi biancocelesti KO 1-4 il 23 febbraio 2021 e 2-1 il successivo 17 marzo negli ottavi di finale di Champions League.

DIECI – I punti conquistati dall’Inter nel girone di Champions League. Il record storico del club risale al 2007-2008, quando la squadra di Roberto Mancini ne fece quindici su diciotto. Nell’occasione cinque vittorie consecutive dopo aver perso all’esordio in casa del Fenerbahçe.

TREDICI – Gli anni passati dall’ultima volta in cui l’Inter ha vinto la partita conclusiva del girone di Champions League. Non accade dal 2-0 al Rubin Kazan del 9 dicembre 2009, coi gol di Samuel Eto’o e Mario Balotelli valsi la qualificazione nell’anno del Triplete. A seguire cinque sconfitte (inclusa Bayern Monaco-Inter di ieri) e due pareggi, questi ultimi però considerabili come un KO visto che la mancata vittoria era costata l’eliminazione (2018 e 2021).

VENTITRÉ – I mesi dopo cui Roberto Gagliardini è tornato titolare in una partita di Champions League. L’ultima volta era l’infausto 0-0 con lo Shakhtar Donetsk del 9 dicembre 2020, preferito da Antonio Conte a Christian Eriksen, poi con Inzaghi aveva fatto otto presenze in due stagioni sempre da subentrato.