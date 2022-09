Bayern Monaco, lo stato di forma in vista dell’Inter: quanti gol!

Si avvicina sempre di più la sfida di mercoledì che vedrà contrapposte Inter e Bayern Monaco a San Siro, nella prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I bavaresi arrivano alla partita in un buon momento di forma, con una caterva di gol già all’attivo.

STATO DI FORMA – Nonostante gli ultimi due pareggi in campionato (1-1 contro Borussia Monchengladbach prima e Union Berlino poi), il Bayern Monaco ha già all’attivo una caterva di gol segnati in questo inizio di stagione. A partire dalla Supercoppa di Germania vinta contro il Lipsia per 3-5. Il debutto in Bundesliga ha visto poi i bavaresi letteralmente distruggere l’Eintracht Francoforte – vincitore della scorsa UEFA Europa League – per 1-6 in trasferta. A cui sono seguiti un 2-0 al Wolfsburg in casa e uno 0-7 al Bochum, sempre in trasferta. Infine, tra i due pareggi sopra citati, la vittoria per 0-5 (ancora fuori casa) in Coppa di Germania contro il Viktoria Köln. Un totale di 27 gol segnati e 6 subiti in 8 partite ufficiali disputate. Una media di quasi 3 gol a partita. Sicuramente un dato che preoccupa, considerato lo stato di forma della difesa dell’Inter.