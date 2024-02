Bastoni uomo chiave di Inter-Juventus: all’andata assenza pesante

La presenza di Alessandro Bastoni nella sfida con la Juventus promette di cambiare l’andamento della partita rispetto a quanto visto all’andata.

PRESENZA DI SPICCO – Inter-Juventus vedrà tra i suoi protagonisti Alessandro Bastoni. E già questa è una notizia. Il difensore infatti all’andata non era disponibile per il big match, a causa di un infortunio. Un fatto per nulla banale. Perché la sua presenza influisce sul gioco della squadra in un modo potenzialmente decisivo visto l’approccio di Allegri.

FATTORE NEL GIOCO – Bastoni è una fonte di gioco fondamentale per Inzaghi. Le sue doti di regia, la sua qualità palla al piede, lo rendono un valore aggiunto. Non solo in impostazione, ma anche poi nello sviluppo e nella rifinitura dell’azione. Tutto questo massimizza la sua utilità contro squadre che puntano primariamente su coperture e fase difensiva. Come, appunto, la Juventus di Allegri.

DIFFERENZA FONDAMENTALE – All’andata il ruolo e i compiti del numero novantacinque sono stati coperti da Acerbi. Encomiabile come sempre per impegno e applicazione, ma con qualità nettamente differenti. Grazie a questo la Juventus ha potuto indirizzare il suo pressing dando libertà all’Inter sulla sinistra. Perché, appunto Acerbi non è Bastoni. Ma a San Siro sulla sinistra tornerà il titolare. E questo potrebbe cambiare la partita. Vi ricordate a gennaio 2021?