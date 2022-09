Bastoni, i turbamenti di un giovane talento: prima la Nazionale, poi l’Inter

Alessandro Bastoni è il giocatore che al momento sembra più in difficoltà nella rosa dell’Inter. Il cambio dopo mezz’ora in Udinese-Inter ha messo in luce i problemi del giovane difensore nerazzurro. Adesso il classe ’99 potrà sfruttare la sosta per le nazionali per giocare e tornare ad Appiano Gentile dimostrando che il suo talento non è svanito.

TURBE GIOVANILI – L’Inter di Simone Inzaghi sta mancando in alcuni suoi elementi chiave. Uno fra tutti è Alessandro Bastoni. In questo avvio di stagione il classe ’99 è apparso in difficoltà. Poche le presenze da titolare (su 6 giocate solo 4 dal primo minuto) e molte sbavature, dovute sia a problemini fisici che a cali di concentrazione vistosi. Il difensore nerazzurro è poi sotto i riflettori dopo la sostituzione prematura nel match contro l’Udinese, dovuta a un’ammonizione subita al minuto 13 (come ammesso da Inzaghi nel post Udinese-Inter). Trenta minuti in campo, i restanti 60 in panchina. Ovviamente, come mostrato dalle immagini, il numero 95 nerazzurro non ha preso benissimo la sostituzione. E ha mostrato il suo disappunto verso la decisione di Inzaghi prendendo a calci i seggiolini della panchina della Dacia Arena.

PRIMA LA NAZIONALE, POI IL RISCATTO – In questo momento Bastoni è a Coverciano per gli impegni con la Nazionale maggiore. Una volta terminata la sosta, il giovane centrale nerazzurro tornerà a disposizione di Simone Inzaghi. Sarà in quel momento che Bastoni dovrà dimostrare che quello appena trascorso è stato soltanto un periodo negativo, e che il suo talento e il suo valore non sono minimamente in discussione.