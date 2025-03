Bastoni tra Feyenoord e Monza scopre una nuova continuità fisica

Le due sfide con Feyenoord e Monza hanno visto Inzaghi gestire Bastoni in modo diverso rispetto alle abitudini. Ricevendo una risposta interessante.

DOPPIA NOVITÀ – Alessandro Bastoni è stato un grande protagonista delle ultime due partite dell’Inter. Con Feyenoord e Monza il mancino si è scarificato in un ruolo nuovo, ed è stato tra i migliori in campo entrambe le volte. Oltre al giocare come esterno a tutta fascia però c’è stata anche un’altra novità nella gestione del giocatore. Che riguarda il suo minutaggio.

GESTIONE DIVERSA – La gestione del mancino infatti è stato un grande tema nell’ambiente Inter nelle ultime settimane. Inzaghi fa di tutto per preservare il giocatore, trovandogli minuti di recupero come può. Questo porta spesso a sostituzioni negli ultimi minuti, come successo col Napoli. Tra Feyenoord e Monza però questa prassi è stata modificata. In ossequio alle necessità tecniche.

CONTINUITÀ FISICA – Nelle due partite infatti Bastoni è dovuto partire come esterno di centrocampo per l’emergenza infortuni. E sempre per questo la possibilità di dargli respiro era limitata, per non dire inesistente. Inzaghi quindi, semplicemente, lo ha lasciato in campo. Col Feyenoord lasciandolo a centrocampo per tutti i novanta minuti, col Monza metà da esterno e metà da braccetto dopo l’ingresso di Carlos Augusto. Due partite di alto livello del mancino col numero novantacinque. Che ha mostrato oltre al suo altissimo livello tecnico una continuità fisica che di solito non gli si riconosce.