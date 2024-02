Bastoni to Barella, si riforma l’asse in vista di Inter-Juventus

Dopo il ritorno di Alessandro Bastoni dall’affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la finale di Supercoppa Italiana e il ritorno di Nicolò Barella dalla squalifica, per Inter-Juventus si riforma finalmente l’asse fra i due.

ASSE RIFORMATO – L’importanza dell’asse Alessandro Bastoni – Nicolò Barella l’abbiamo in mente tutti da quel famoso 2-0 in Inter-Juventus della stagione 2020-2021 (quella, per intenderci, dello scudetto): lancio lungo del difensore, fucilata perfetta del centrocampista, per un gol che è ancora oggi nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri. In vista di domenica sera, si riforma l’asse che nelle ultime partite non ci siamo potuti gustare. Da una parte per l’affaticamento muscolare subito da Bastoni, dall’altra per il turno di squalifica che Barella ha dovuto scontare in trasferta contro la Fiorentina. Per fortuna in vista di Inter-Juventus Simone Inzaghi potrà nuovamente contare su entrambi, nella speranza di rivedere, magari, una rete come quella del 2021.