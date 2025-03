Bastoni super da esterno: partita da MVP in Feyenoord-Inter

L’Inter si è imposta per 2-0 in casa del Feyenoord nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una delle note più liete della serata nerazzurra è stata la prova offerta da Alessandro Bastoni.

MIGLIORE IN CAMPO – Come detto dal capitano Lautaro Martinez al termine del match, il vero MVP di Feyenoord-Inter è stato Alessandro Bastoni. Anche Simone Inzaghi ha elogiato la prestazione e la grande disponibilità del numero 95 nerazzurro, impiegato come esterno dal tecnico per sopperire alle assenze sulla fascia sinistra. Con le contemporanee assenze di Federico Dimarco, Carlos Augusto, Matteo Darmian e Nicola Zalewski, tutti fuori per infortunio, è toccato a Bastoni prendere la posizione di laterale di sinistra a tutta fascia, per la prima volta da quando indossa la maglia dell’Inter. Il classe 1999, nella gara di Rotterdam, è sembrato come se avesse giocato esterno per tutta la carriera. Oltre a dimostrare la solita abilità in fase difensiva e in impostazione, Bastoni si è tramutato in una vera e propria ala d’attacco. Con una sterzata secca, a rientrare verso l’area di rigore, servendo poi Piotr Zielinski per la conclusione, ha dato il via all’azione del gol del raddoppio di Lautaro Martinez.

Alessandro Bastoni in Feyenoord-Inter: le statistiche

I NUMERI – Alessandro Bastoni, nella gara contro il Feyenoord, è stato eccelso anche nei numeri. Il dato che più impressiona della sua partita è sicuramente l’incredibile percentuale di passaggi riusciti: il 95%, con anche 4 lanci lunghi su 5 completati. Oltre alla precisione impressionante, Bastoni è stato solidissimo, con 10 duelli vinti su 13 totali. A questo vanno aggiunti l’alto numero di falli subiti (6) e i contrasti effettuati (3). Una gara completa per il giocatore italiano, a testimonianza di quanto sia sempre una garanzia per Simone Inzaghi e i suoi tifosi.