Bastoni e i suoi fratelli: ultima chiamata al gol in Inter-Udinese (per quattro)

Bastoni deve togliersi ancora una soddisfazione in questa stagione. Va bene lo scudetto e tutto ciò che comporta ma – pur essendo un difensore – mettere il proprio nome su un tabellino è pur sempre un obiettivo. E in Inter-Udinese ci sarà l’occasione per quattro campioni d’Italia

PRIMO GOL STAGIONALE – Tra le curiosità dell’Inter campione d’Italia c’è Alessandro Bastoni, unico titolare di movimento a non essere andato in gol in questa stagione. Il difensore classe ’99 è in compagnia del compagno di reparto Andrea Ranocchia, dell’esterno Ashley Young e del redivivo Stefano Sensi, che non hanno segnato né in Serie A né nelle altre competizioni stagionali. Domani tutti e quattro avranno l’occasione di sfatare questo tabù. Da capire chi verrà schierato titolare da Antonio Conte e chi entrerà solo nella ripresa. Chi riuscirà a segnare nell’ultima giornata a San Siro? A non poter “rimediare” è il solo Aleksandar Kolarov, la cui stagione e quasi sicuramente anche avventura nerazzurra è terminata anzitempo. A quota 0 gol.