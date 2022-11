Bastoni, resta la speranza per Juventus-Inter. Inzaghi studia le scelte

La partenza di Alessandro Bastoni per Torino (vedi articolo) tiene sicuramente vive le speranze riguardo la sua presenza in campo per Juventus-Inter di domani. Ma il suo stato febbrile non può che destare preoccupazione. Simone Inzaghi studia le possibili alternative.

SPERANZA – La notizia di oggi è sicuramente legata ad Alessandro Bastoni. Come confermato da Simone Inzaghi, il giocatore potrebbe non essere in grado di scendere in campo domani a causa di uno stato febbrile. Tuttavia il difensore è partito per Torino e quindi resta aperta la speranza di poterlo schierare in Juventus-Inter. La presenza di Bastoni dal primo minuto sarebbe di fondamentale importanza, considerando il suo stato di forma nelle ultime uscite. Il tecnico, però, deve in ogni caso correre ai ripari e pensare alle possibili alternative.

ALTERNATIVE – Se Alessandro Bastoni non dovesse farcela dal primo minuto, la scelta più probabile di Simone Inzaghi riguarderebbe la presenza di Stefan de Vrij al centro e Francesco Acerbi come braccetto di sinistra. Difficile vedere Federico Dimarco in quel ruolo, considerato il suo momento di forma sulla fascia. Sarebbe una sorpresa, infatti, veder agire Robin Gosens a sinistra dal primo minuto. L’assenza di Bastoni risolverebbe anche di fatto l’unico dubbio che il tecnico ha alla vigilia della gara, ovvero quello al centro della difesa. Schierando sia de Vrij che Acerbi lo risolverebbe. Ma chiaramente a caro prezzo.