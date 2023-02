Bastoni, situazione rinnovo da risolvere subito per due motivi

La situazione contrattuale di Alessandro Bastoni va risolta subito dall’Inter per due principali motivi. Il primo, evitare uno Skriniar-bis. Il secondo, non perdere anche il terzo difensore dopo l’addio dello slovacco e quello ormai quasi certo di Stefan de Vrij

SITUAZIONE DA RISOLVERE – Non bisogna assolutamente perdere tempo per quanto riguarda la situazione legata al rinnovo contrattuale di Alessandro Bastoni. Ne abbiamo già parlato più volte, specialmente sottolineando come la sua situazione ricordi molto quella di Milan Skriniar. In scadenza nel 2024, è necessario evitare assalti dalle squadre estere con offerte decisamente ridicole al club e difficilmente pareggiabili a livello di ingaggio. Alessandro Bastoni al momento percepisce 2,8 milioni di euro (4 con i bonus) e la proposta è quella di arrivare a 4.5. Lontani però dalla richiesta di 6 da parte del giocatore (vedi articolo).

VIETATO PERDERE PEZZI – Nonostante il divario tra domanda e offerta, perdere Bastoni sarebbe una notizia decisamente pessima. Non solo per le qualità tecniche del giocatore, dimostratosi un pilastro della retroguardia nerazzurra. Ma anche perché vorrebbe dire perdere in un colpo solo i tre tasselli che sono arrivati allo scudetto con Antonio Conte in panchina. Milan Skriniar è già del PSG (a zero…) e Stefan de Vrij difficilmente vedrà rinnovato il suo contratto. Ecco perché Bastoni va blindato e non dover arrivare al punto di cederlo in estate o perderlo a zero la prossima stagione. Per farlo bisogna però risolvere la sua situazione nel minor tempo possibile.